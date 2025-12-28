L'Expert Advisor est basé sur les indicateurs modifiés CCIT3_Simple_v_2-01 et CCIT3_noReCalc_v_3-01. La position d'achat s'ouvre au passage du prix zéro du bas vers le haut, la position de vente au passage du haut vers le bas. Les valeurs de l'indicateur sont prises pour la barre précédente afin de déterminer le signal.



CCIT3_Simple_v_2-01 est un indicateur modifié CCIT3 1.01, dont la base de calcul est basée sur l'indicateur CCI avec le coefficient de calcul calculé depuis le début de l'histoire. L'indicateur a une limite sur le nombre de barres calculées (Max_bars_calc). CCIT3_noReCalc_v_3-01 - simplifié CCIT3_Simple_v_2-01 - dont la formule de calcul ne prend pas en compte le coefficient recalculé sur chaque barre depuis le début de l'historique. Il a également une limite sur le nombre de barres calculées (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - résultat de 2004 pour GBPUSD sans augmentation de lot, lot initial 1.0. Les tests ont été effectués au DC Alpari-Demo sur tous les ticks.









increaselot_gbpusd_2004 - augmentation de lot. La limite maximale de lot = 50.0 est utilisée. Les tests ont été effectués avec DC Alpari-Demo sur tous les ticks.





Même augmentation de lot. La limite maximale de lot d'un centre de courtage est de 500,0. Les tests ont été effectués chez DC MetaQuotes-Demo sur tous les ticks.





Conseils :

Tous les paramètres de l'Expert Advisor (à l'exception des paramètres de l'indicateur) ne sont pas utilisés à 0. L'Expert Advisor a une fonction intégrée de réglage du lot maximum autorisé lorsque la limite est dépassée (selon les paramètres de l'Expert Advisor).



L'Expert Advisor a la fonction intégrée de fixer le lot maximum autorisé lorsque la limite (par volume de lot) de votre société de courtage est dépassée. Les principales caractéristiques des paramètres :



SL/TP - le réglage s'effectue après l'ouverture de la position.

N_modify_sltp - nombre de fois pour régler le sl/tp en cas d'échec de la tentative.

trail SL - trail, il est activé lorsque la position de profit >= 0.

Max_drawdown - fonction d'augmentation du lot jusqu'au drawdown spécifié dans la devise de dépôt. Il est nécessaire de définir une valeur qui ne soit pas inférieure au drawdown maximum. Une valeur double est souhaitable.



Trade_overturn - inversion de la position au changement de signal. Si faux - l'ordre sera fermé par le conseiller expert uniquement par sl/tp/trail. Si vrai - la position changera de direction dans le sens du franchissement du prix zéro.

use_Simple_CCIT3 - les signaux sont pris de l'indicateur CCIT3_Simple_v_2-01.

use_noReCalc_CCIT3 - les signaux sont pris de l'indicateur CCIT3_noReCalc_v_3-01.

L'Expert Advisor peut travailler avec un seul des indicateurs sélectionnés qui ont montré de bons résultats dans le trading, ils peuvent également être utilisés comme un filtre ou une confirmation de signal.



Cet Expert Advisor peut être un bon point de départ pour la création d'un outil de trading complexe à part entière.

