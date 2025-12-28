Uzman Danışman, değiştirilmiş CCIT3_Simple_v_2-01 ve CCIT3_noReCalc_v_3-01 göstergelerine dayanmaktadır. Aşağıdan yukarıya sıfır fiyat geçişinde pozisyon açılışı satın alın, yukarıdan aşağıya geçişte satış yapın. Sinyali belirlemek için önceki çubuk için gösterge değerleri alınır.



CCIT3_Simple_v_2-01, hesaplamaların temeli, tarihin başlangıcından itibaren hesaplanan hesaplama katsayısı ile CCI göstergesine dayanan değiştirilmiş bir gösterge CCIT3 1.01'dir. Göstergenin hesaplanan çubuk sayısı (Max_bars_calc) üzerinde bir sınırı vardır. CCIT3_noReCalc_v_3-01 - basitleştirilmiş CCIT3_Simple_v_2-01 - hesaplama formülü, geçmişin başlangıcından itibaren her çubukta yeniden hesaplanan katsayıyı dikkate almaz. Ayrıca hesaplanan çubuk sayısı (Max_bars_calc) üzerinde bir sınırı vardır.

no_increaselot_gbpusd_2004 - lot artışı olmadan GBPUSD için 2004 yılı sonucu, ilk lot 1.0. Test, DC Alpari-Demo'da tüm keneler üzerinde gerçekleştirilmiştir.









increaselot_gbpusd_2004 - lot artışı. Maksimum lot limiti = 50.0 kullanılmıştır. Test DC Alpari-Demo ile tüm keneler üzerinde gerçekleştirilmiştir.





Aynı lot artışı. Bir aracı kurum merkezinin maksimum lot limiti 500,0'dır. Test, DC MetaQuotes-Demo ile tüm keneler üzerinde gerçekleştirildi.





İpuçları:

Uzman Danışmanın tüm parametreleri (gösterge ayarları hariç) 0'da kullanılmaz. Uzman Danışman, limit aşıldığında (Uzman Danışmanın ayarlarına göre) izin verilen maksimum lotu ayarlamak için yerleşik bir işleve sahiptir.



Aracı kurumunuzun limiti (lot hacmine göre) aşıldığında lot. Ayarların ana özellikleri:



SL/TP - ayar, pozisyon açıldıktan sonra gider.

N_modify_sltp - başarısız bir girişim durumunda sl/tp'yi ayarlama sayısı.

iz SL - iz, kar pozisyonu >= 0 olduğunda açılır.

Max_drawdown - para yatırma para biriminde belirtilen düşüşe kadar lot artış fonksiyonu. Değeri, araçlarla maksimum düşüşten daha az olmamak üzere ayarlamak gerekir. Çift değer arzu edilir.



Trade_overturn - sinyal değişikliğinde pozisyonun tersine çevrilmesi. Yanlışsa - sipariş Uzman Danışman tarafından yalnızca sl / tp / track ile kapatılacaktır. Doğruysa - pozisyon sıfır fiyatı geçme yönünde yön değiştirecektir.

use_Simple_CCIT3 - sinyaller CCIT3_Simple_v_2-01 göstergesinden alınır.

use_noReCalc_CCIT3 - sinyaller CCIT3_noReCalc_v_3-01 göstergesinden alınır.

Uzman Danışman, ticarette iyi sonuçlar gösteren seçilen göstergelerden yalnızca biriyle çalışabilir, ayrıca bir filtre veya sinyal onayı olarak da kullanılabilir.



Bu Uzman Danışman, tam teşekküllü karmaşık bir ticaret aracı oluşturmak için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

