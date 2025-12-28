Unisciti alla nostra fan page
EA_CCIT3 - sistema esperto per MetaTrader 5
Il consulente esperto si basa sugli indicatori modificati CCIT3_Simple_v_2-01 e CCIT3_noReCalc_v_3-01. L'apertura della posizione di acquisto avviene all'incrocio del prezzo zero dal basso verso l'alto, la vendita all'incrocio dall'alto verso il basso. I valori dell'indicatore vengono presi per la barra precedente per determinare il segnale.
- CCIT3_Simple_v_2-01 è un indicatore modificato CCIT3 1.01, la cui base di calcolo si basa sull'indicatore CCI con il coefficiente di calcolo calcolato dall'inizio della storia. L'indicatore ha un limite al numero di barre calcolate (Max_bars_calc).
- CCIT3_noReCalc_v_3-01 - CCIT3_Simple_v_2-01 semplificato - la cui formula di calcolo non tiene conto del coefficiente ricalcolato su ogni barra dall'inizio della storia. Ha inoltre un limite al numero di barre calcolate (Max_bars_calc).
no_increaselot_gbpusd_2004 - risultato del 2004 per GBPUSD senza aumento del lotto, lotto iniziale 1,0. Il test è stato effettuato presso il DC Alpari-Demo su tutti i tick.
increaselot_gbpusd_2004 - aumento del lotto. Viene utilizzato il limite massimo del lotto = 50,0. I test sono stati eseguiti presso il DC Alpari-Demo su tutte le zecche.
Lo stesso aumento del lotto. Il limite massimo di lotto di un centro di brokeraggio è 500,0. Il test è stato effettuato con DC MetaQuotes-Demo su tutti i tick.
Suggerimenti:
Tutti i parametri dell'Expert Advisor (ad eccezione delle impostazioni degli indicatori) non vengono utilizzati a 0. L'Expert Advisor ha una funzione integrata che consente di impostare il lotto massimo consentito quando il limite viene superato (in base alle impostazioni dell'Expert Advisor).
Quando viene superato il limite (per volume di lotti) della vostra società di brokeraggio. Le caratteristiche principali delle impostazioni:
- SL/TP - l'impostazione avviene dopo l'apertura della posizione.
- N_modify_sltp - numero di volte in cui impostare sl/tp in caso di tentativo fallito.
- trail SL - trail che si attiva quando la posizione di profitto è >= 0.
- Max_drawdown - funzione di aumento del lotto al drawdown specificato nella valuta di deposito. È necessario impostare un valore non inferiore al drawdown massimo. È auspicabile un valore doppio.
- Trade_overturn - inversione della posizione al cambio di segnale. Se falso - l'ordine sarà chiuso dall'Expert Advisor solo da sl/tp/trail. Se vero - la posizione cambierà direzione in direzione dell'attraversamento del prezzo zero.
- use_Simple_CCIT3 - i segnali sono presi dall'indicatore CCIT3_Simple_v_2-01.
- use_noReCalc_CCIT3 - i segnali vengono prelevati dall'indicatore CCIT3_noReCalc_v_3-01.
L'Expert Advisor può lavorare con uno solo degli indicatori selezionati che hanno dato buoni risultati nel trading, e può anche essere utilizzato come filtro o conferma del segnale.
Questo Expert Advisor può essere un buon punto di partenza per creare un vero e proprio strumento di trading complesso.
