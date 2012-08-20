Смотри, как бесплатно скачать роботов
BrakeMA - индикатор для MetaTrader 5
- 2864
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Простой, трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Использование в торговле аналогично техническому индикатору Parabolic Sar.
Рис.1 Индикатор BrakeMA
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2012.
ClosePosition
Данный скрипт предназначен для закрывания открытых позиций.InvertPosition
Данный скрипт предназначен для переворачивания открытых позиций с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены и объёмом, фиксированным в единицах от переворачиваемой позиции.
Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter
Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter. Индикатор основан на коде Witold Wozniak.EA_CCIT3
Эксперт построен на CCIT3_Simple и CCIT3_noReCalc. Торговля основана на пересечении нулевой цены индикатора.