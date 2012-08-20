CodeBaseРазделы
BrakeMA - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Ivan Kornilov

Простой, трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Использование в торговле аналогично техническому индикатору Parabolic Sar.

Рис.1 Индикатор BrakeMA

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2012. 

ClosePosition ClosePosition

Данный скрипт предназначен для закрывания открытых позиций.

InvertPosition InvertPosition

Данный скрипт предназначен для переворачивания открытых позиций с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены и объёмом, фиксированным в единицах от переворачиваемой позиции.

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter

Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter. Индикатор основан на коде Witold Wozniak.

EA_CCIT3 EA_CCIT3

Эксперт построен на CCIT3_Simple и CCIT3_noReCalc. Торговля основана на пересечении нулевой цены индикатора.