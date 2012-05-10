CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
7720
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Линии этих индикаторов напоминают Parabolic SAR, однако используется другие формулы для расчета.

BrakeExp:

Несложно догадаться что, для BrakeExp в основе лежит экспонента - BrakeExp = Exp(a) * b

BrakeParb:

У BrakeParb используется такая формула BrakeParb = Pow(a) * b. Отмечу, что при значении а = 1, индикатор рисует прямые линии.

BrakeMa:

BrakeMa - основе этого индикатора лежит скользящая средняя. Алгоритм формирования линий достаточно сложный, по этому советую вам обратиться к коду.


Вы можете модифицировать код и подставить туда свои формулы для расчета линий. Надеюсь, что индикаторы помогут вам заработать :).

Wm9 Wm9

Заготовка советника на синтетических барах

Chart_Patterns Chart_Patterns

Поиск ценовых моделей.

ADX_scanner ADX_scanner

Выводит значения АDX всех таймфреймов по разным парам в одно окно. Облегчает поиск подходящего тренда.

iTime III-V2 iTime III-V2

Простой индикатор времени: указывает торговые сессии, показывает разделение годовое, квартальное и т.д