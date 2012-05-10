Линии этих индикаторов напоминают Parabolic SAR, однако используется другие формулы для расчета.

BrakeExp:



Несложно догадаться что, для BrakeExp в основе лежит экспонента - BrakeExp = Exp(a) * b

BrakeParb:

У BrakeParb используется такая формула BrakeParb = Pow(a) * b. Отмечу, что при значении а = 1, индикатор рисует прямые линии.



BrakeMa:

BrakeMa - основе этого индикатора лежит скользящая средняя. Алгоритм формирования линий достаточно сложный, по этому советую вам обратиться к коду.

Вы можете модифицировать код и подставить туда свои формулы для расчета линий. Надеюсь, что индикаторы помогут вам заработать :).

