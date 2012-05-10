Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7720
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Линии этих индикаторов напоминают Parabolic SAR, однако используется другие формулы для расчета.
BrakeExp:
Несложно догадаться что, для BrakeExp в основе лежит экспонента - BrakeExp = Exp(a) * b
BrakeParb:
У BrakeParb используется такая формула BrakeParb = Pow(a) * b. Отмечу, что при значении а = 1, индикатор рисует прямые линии.
BrakeMa:
BrakeMa - основе этого индикатора лежит скользящая средняя. Алгоритм формирования линий достаточно сложный, по этому советую вам обратиться к коду.
Вы можете модифицировать код и подставить туда свои формулы для расчета линий. Надеюсь, что индикаторы помогут вам заработать :).
Заготовка советника на синтетических барахChart_Patterns
Поиск ценовых моделей.
Выводит значения АDX всех таймфреймов по разным парам в одно окно. Облегчает поиск подходящего тренда.iTime III-V2
Простой индикатор времени: указывает торговые сессии, показывает разделение годовое, квартальное и т.д