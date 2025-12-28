CodeBaseSezioni
FrenoMA - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
11
(18)
Autore reale:

Ivan Kornilov

Semplice indicatore di tendenza, realizzato in forma NRTR. L'utilizzo nel trading è simile all'indicatore tecnico Parabolic Sar.

Fig.1 Indicatore BrakeMA

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 10.05.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/986

