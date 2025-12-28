Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

FrenMA - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
15
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

NRTR formunda yapılmış basit, trend göstergesi. Ticarette kullanım, Parabolik Sar teknik göstergesine benzer.

Şekil 1 FrenMA göstergesi

Şekil 1 BrakeMA göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10 . 05.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/986

Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

Bu, geçmişte belirli bir zamanda tüm açık işlemleri ve bunların PnL'lerini yazdırmak için kullanılan bir komut dosyasıdır.

Daralma ve Genişleme Aşamalarını Gösteren Renkli Bollinger Bantları Daralma ve Genişleme Aşamalarını Gösteren Renkli Bollinger Bantları

Bollinger Bantlarına dayanan, daralma ve genişleme aşamalarını kırmızı/yeşil renklerle gösteren basit bir gösterge.

Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtre Hareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtre

Hareketli ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtresi. Gösterge Witold Wozniak'ın koduna dayanmaktadır.

EA_CCIT3 EA_CCIT3

Uzman Danışman CCIT3_Simple ve CCIT3_noReCalc'a dayanmaktadır. Ticaret, göstergenin sıfır fiyatının geçişine dayanır.