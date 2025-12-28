Fan sayfamıza katılın
FrenMA - MetaTrader 5 için gösterge
15
Gerçek yazar:
Ivan Kornilov
NRTR formunda yapılmış basit, trend göstergesi. Ticarette kullanım, Parabolik Sar teknik göstergesine benzer.
Şekil 1 BrakeMA göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10 . 05.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/986
