당사 팬 페이지에 가입하십시오
실제 작성자:
이반 코르닐로프
NRTR 형태로 만들어진 간단한 추세 지표. 거래에서의 사용은 기술 지표인 포물선형 Sar와 유사합니다.
그림 1 브레이크마 지표
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.10.05.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/986
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
이 스크립트는 역사상 특정 시점의 모든 미체결 거래와 해당 손익을 인쇄하는 스크립트입니다.좁아지고 넓어지는 단계를 나타내는 컬러 볼린저 밴드
볼린저 밴드에 기반한 간단한 지표로, 좁아지고 넓어지는 단계를 빨간색/녹색으로 표시합니다.
이동 평균: 3극 버터워스 필터
이동평균: 3극 버터워스 필터. 이 지표는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다.EA_CCIT3
전문가 어드바이저는 CCIT3_Simple 및 CCIT3_noReCalc를 기반으로 합니다. 거래는 지표의 영점 가격 교차점을 기준으로 합니다.