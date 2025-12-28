코드베이스섹션
지표

BrakeMA - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
brakema.mq5 (11.14 KB)
실제 작성자:

이반 코르닐로프

NRTR 형태로 만들어진 간단한 추세 지표. 거래에서의 사용은 기술 지표인 포물선형 Sar와 유사합니다.

그림 1 브레이크마 표시기

그림 1 브레이크마 지표

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.10.05.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/986

