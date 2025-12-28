CodeBaseSections
Indicateurs

BrakeMA - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
16
Note:
(18)
Publié:
brakema.mq5 (11.14 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Véritable auteur :

Ivan Kornilov

Indicateur de tendance simple, réalisé sous forme de NRTR. Son utilisation est similaire à celle de l'indicateur technique Parabolic Sar.

Fig.1 Indicateur BrakeMA

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/986

