Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
BrakeMA - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 16
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
Indicateur de tendance simple, réalisé sous forme de NRTR. Son utilisation est similaire à celle de l'indicateur technique Parabolic Sar.
Fig.1 Indicateur BrakeMA
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/986
Il s'agit d'un script permettant d'imprimer toutes les transactions ouvertes et leurs PnL à un moment précis de l'histoire.Bandes de Bollinger colorées indiquant les phases de rétrécissement et d'élargissement
Un indicateur simple basé sur les bandes de Bollinger montrant ses phases de rétrécissement et d'élargissement avec des couleurs rouge/vert.
Moyenne mobile : filtre Butterworth à 3 pôles. L'indicateur est basé sur le code de Witold Wozniak.EA_CCIT3
L'Expert Advisor est basé sur CCIT3_Simple et CCIT3_noReCalc. La négociation est basée sur le croisement du prix zéro de l'indicateur.