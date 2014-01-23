Mira cómo descargar robots gratis
MA-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Jason Robinson
Descripcion:
El vector del indicador de semáforo más simple que tiene alertas en lasbarras de cierre más nuevas nueva barras proporcionando la posibilidad de enviar señales a un buzón de correo. Las señales del indicador se basan en el cruce de dos medias móviles.
