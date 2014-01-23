CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1623
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Jason Robinson

Descripcion:

El vector del indicador de semáforo más simple que tiene alertas en lasbarras de cierre más nuevas nueva barras proporcionando la posibilidad de enviar señales a un buzón de correo. Las señales del indicador se basan en el cruce de dos medias móviles.

MA-Crossover_Alert

MA-Crossover_Alert 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/983

i-AnyRange i-AnyRange

El indicador de rangos de intervalos de tiempo ilimitado.

BrakeExp BrakeExp

El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR.

BrakeParb BrakeParb

El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR.

BrakeMA BrakeMA

El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR.