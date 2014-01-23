CodeBaseSecciones
RSI HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
colorrsi_htf.mq5 (8.85 KB) ver
Descripcion:

RSI estándar que se puede aplicar en un gráfico teniendo un timeframe diferente. Los valores ascendientes del indicador superiores a 50 son de color verde claro, mientras que los que descienden - de color verde oscuro. Los valores descendentes por debajo de este valor se muestran en rojo, mientras que los asciendes - en color marrón.

Parámetro de entrada del indicador: 

//+----------------------------------------------+
//|  Parámetro de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;//Periodo del gráfico
input int RSI_Period = 12; //Periodo RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE;//Constante de precio
input bool ReDraw=true; //Repite la pantalla de información en las barras vacías

i-BB-Width i-BB-Width

Anchura de las Bandas de Bollinger. Uno de sus métodos de aplicación fue descrito en la revista FOREX №123 (julio de 2006) en la página 47.

BrakeMA BrakeMA

El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR.

ClosePosition ClosePosition

El script está diseñado para cerrar las posiciones abiertas.

InvertPosition InvertPosition

El script está desarrollado para invertir las posiciones abiertas con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit desde el precio actual y el volumen dependiendo de la posición invertida.