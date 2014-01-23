Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1388
Descripcion:
RSI estándar que se puede aplicar en un gráfico teniendo un timeframe diferente. Los valores ascendientes del indicador superiores a 50 son de color verde claro, mientras que los que descienden - de color verde oscuro. Los valores descendentes por debajo de este valor se muestran en rojo, mientras que los asciendes - en color marrón.
Parámetro de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetro de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;//Periodo del gráfico input int RSI_Period = 12; //Periodo RSI input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE;//Constante de precio input bool ReDraw=true; //Repite la pantalla de información en las barras vacías
ColorRSI_HTF
