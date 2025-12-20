처음에는 동기화된 정규화된 데이터를 얻고 이를 신경망 입력에 공급하는 작업을 간소화하기 위해 개발되었습니다.

데이터는 인디케이터가 설정된 상품(심볼)에 따라 동기화됩니다.

누군가 다른 용도로 사용할 수도 있습니다.

서로 다른 상품, 차트주기, 신호에서 최대 10개 라인(버퍼)을 동시에 출력할 수 있습니다.

입력 매개변수:

상품 - 목록에서 선택한 상품 이름입니다,

- 목록에서 선택한 상품 이름입니다, 변형 - 목록에서 선택한 보조지표 계산의 변형,

- 목록에서 선택한 보조지표 계산의 변형, 차트주기 - 지표를 계산할 차트주기입니다,

- 지표를 계산할 차트주기입니다, 파라미터 - 인디케이터 계산의 파라미터(기간).

Variant 매개변수에는 다음 값을 사용할 수 있습니다:

없음 - 계산되지 않습니다,

- 계산되지 않습니다, HLP - 이전 "Parametr" 막대의 최대값과 최소값의 비율로 계산됩니다,

- 이전 "Parametr" 막대의 최대값과 최소값의 비율로 계산됩니다, Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],

- Open[0]-Open[Parametr], RSI - "Parametr" 기간이 있는 일반적인 RSI.

- "Parametr" 기간이 있는 일반적인 RSI. Stoch - "Parametr,3,3" 매개 변수가 있는 일반적인 확률론,

- "Parametr,3,3" 매개 변수가 있는 일반적인 확률론, Op0_Ma - 평균 주기가 "Parametr"인 Open[0]-iMa[0]입니다.

- "Parametr"인 Open[0]-iMa[0]입니다. Ma0_Ma1 - 평균 주기가 "Parametr"인 Ma[0]-Ma[1].

"Parametr"인 Ma[0]-Ma[1]. 시간 - 하루 중 시간 Parametr은 0 또는 >=1일 수 있습니다.

Op0_OpN, Op0_Ma 및 Ma0_Ma1 계산 변형의 경우, 새로운 데이터가 도착하면 -1; +1; 범위로 정규화가 수행된다는 점에 유의하세요.

이 경우 최대 막대 계산 매개변수를 필요한 데이터보다 2배 더 크게 설정하는 것이 바람직합니다.