CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Inter - индикатор для MetaTrader 5

Serj | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5787
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Изначально разрабатывался для упрощения получения синхронизированных нормализованных данных и подачи на входы нейросети. 

Данные синхронизируются по тому инструменту (символу) на котором установлен индикатор. 

Возможно кто то найдет ему и другое применение.

Можно вывести одновременно до 10 линий (буферов), с различных инструментов, таймфреймов, сигналов. 

Входные параметры:

  • Instrument  - наименование инструмента, выбирается из списка,
  • Variant  - вариант расчета индикатора , выбирается из списка,
  • Timeframe  - таймфрейм, на котором будет рассчитываться индикатор,
  • Parametr   - параметр (период)  расчета индикатора.
Параметр Variant может принимать следующие значения:

  •    NONE - не рассчитывается,
  •    HLP - рассчитывается как отношение максимумов и минимумов за предидущие  "Parametr" баров,
  •    Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],
  •    RSI - обычный RSI с периодом  "Parametr"
  •    Stoch - обычный стохастик с параметрами  "Parametr,3,3",
  •    Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] c периодом усреднения  "Parametr"
  •    Ma0_Ma1      - Ma[0]-Ma[1] c периодом усреднения  "Parametr"
  •    Time             - время дня  Parametr при этом может быть 0 или >=1.
Аналогично для всех десяти буферов.
   

 

Следует учесть, что при варианте рассчета Op0_OpN, Op0_Ma и Ma0_Ma1, нормализация к диапазону -1;  +1; производится по мере поступления новых данных.

В этом случае, параметр  Maximum Bars Calculate желательно ставить раза в 2 больше чем необходимо данных.

MARSICD MARSICD

Трендовый индикатор на основе двух индикаторов RSI.

MA_NRTR MA_NRTR

Простой индикатор тренда в NRTR виде

Крестики-Нолики Крестики-Нолики

Построение индикатора "Крестики-Нолики" в виде баров в отдельном окне.

SetSellLimitOrder SetSellLimitOrder

Данный скрипт предназначен для установки SellLimit ордера с фиксированными значениями уровня срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены.