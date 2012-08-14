Изначально разрабатывался для упрощения получения синхронизированных нормализованных данных и подачи на входы нейросети.

Данные синхронизируются по тому инструменту (символу) на котором установлен индикатор.

Возможно кто то найдет ему и другое применение.

Можно вывести одновременно до 10 линий (буферов), с различных инструментов, таймфреймов, сигналов.

Входные параметры:

Instrument - наименование инструмента, выбирается из списка,

- наименование инструмента, выбирается из списка, Variant - вариант расчета индикатора , выбирается из списка,

- вариант расчета индикатора , выбирается из списка, Timeframe - таймфрейм, на котором будет рассчитываться индикатор,

- таймфрейм, на котором будет рассчитываться индикатор, Parametr - параметр (период) расчета индикатора.

Параметр Variant может принимать следующие значения:

NONE - не рассчитывается,

- не рассчитывается, HLP - рассчитывается как отношение максимумов и минимумов за предидущие "Parametr" баров,

- рассчитывается как отношение максимумов и минимумов за предидущие "Parametr" баров, Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],

- Open[0]-Open[Parametr], RSI - обычный RSI с периодом "Parametr"

- обычный RSI с периодом "Parametr" Stoch - обычный стохастик с параметрами "Parametr,3,3",

- обычный стохастик с параметрами "Parametr,3,3", Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] c периодом усреднения "Parametr"

- Open[0]-iMa[0] c "Parametr" Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] c периодом усреднения "Parametr"

"Parametr" Time - время дня Parametr при этом может быть 0 или >=1.

Аналогично для всех десяти буферов.





Следует учесть, что при варианте рассчета Op0_OpN, Op0_Ma и Ma0_Ma1, нормализация к диапазону -1; +1; производится по мере поступления новых данных.

В этом случае, параметр Maximum Bars Calculate желательно ставить раза в 2 больше чем необходимо данных.