Inter - индикатор для MetaTrader 5
- 5787
-
Изначально разрабатывался для упрощения получения синхронизированных нормализованных данных и подачи на входы нейросети.
Данные синхронизируются по тому инструменту (символу) на котором установлен индикатор.
Возможно кто то найдет ему и другое применение.
Можно вывести одновременно до 10 линий (буферов), с различных инструментов, таймфреймов, сигналов.
Входные параметры:
- Instrument - наименование инструмента, выбирается из списка,
- Variant - вариант расчета индикатора , выбирается из списка,
- Timeframe - таймфрейм, на котором будет рассчитываться индикатор,
- Parametr - параметр (период) расчета индикатора.
- NONE - не рассчитывается,
- HLP - рассчитывается как отношение максимумов и минимумов за предидущие "Parametr" баров,
- Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],
- RSI - обычный RSI с периодом "Parametr"
- Stoch - обычный стохастик с параметрами "Parametr,3,3",
- Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] c периодом усреднения "Parametr"
- Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] c периодом усреднения "Parametr"
- Time - время дня Parametr при этом может быть 0 или >=1.
Следует учесть, что при варианте рассчета Op0_OpN, Op0_Ma и Ma0_Ma1, нормализация к диапазону -1; +1; производится по мере поступления новых данных.
В этом случае, параметр Maximum Bars Calculate желательно ставить раза в 2 больше чем необходимо данных.
