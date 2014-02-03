代码库部分
Inter - MetaTrader 5脚本

本指标原来是为了简化接收,同步和规范化数据以传送给神经网络而开发的. 

数据根据交易品种进行同步, 也就是指标安装的交易品种. 

也许, 有人能够发现其他的应用领域.

对于不同的交易品种, 时段和信号, 总共可以显示10条线(缓冲区). 

输入参数:

  • Instrument - 资产 (交易品种) 名称, 从列表中选择,
  • Variant - 指标计算变量
  • Timeframe - 用于指标计算的时段,
  • Parametr - 指标计算参数 (周期数).
Variant 参数可以选取以下数值:

  •    NONE - 不做计算,
  •    HLP - 计算前 "Parametr" 个柱的最大最小值的比率,
  •    Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],
  •    RSI - "Parametr" 周期的 RSI,
  •    Stoch - "Parametr,3,3", 参数的随机振荡指标
  •    Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] 的 "Parametr" 平滑周期数,
  •    Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] 的 "Parametr" 平滑周期数,
  •    Time - Parametr 每日时间 (can be 0 or >=1).
10个缓冲区都使用类似的参数.
   


 

请注意, 当计算 Op0_OpN, Op0_Ma 和 Ma0_Ma1, 规范化为 -1;  +1; 当接收到数据时就确定范围.

在此情况下, 推荐把 Maximum Bars Calculate 参数设为所需数据量的2倍大小.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/966

EMDcotir (经验模态分解) EMDcotir (经验模态分解)

当前交易品种的经验模态分解.

Tandem Tandem

配对交易. 对冲. 市场中立策略.

WPRfix WPRfix

该指标显示了指定范围内的价格位置.

ExtObjects ExtObjects

专门用于读写对象属性的函数.