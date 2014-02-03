本指标原来是为了简化接收,同步和规范化数据以传送给神经网络而开发的.

数据根据交易品种进行同步, 也就是指标安装的交易品种.

也许, 有人能够发现其他的应用领域.

对于不同的交易品种, 时段和信号, 总共可以显示10条线(缓冲区).

输入参数:

Instrument - 资产 (交易品种) 名称, 从列表中选择,

- 资产 (交易品种) 名称, 从列表中选择, Variant - 指标计算变量

- 指标计算变量 Timeframe - 用于指标计算的时段,

- 用于指标计算的时段, Parametr - 指标计算参数 (周期数).

Variant 参数可以选取以下数值:

NONE - 不做计算,

- 不做计算, HLP - 计算前 "Parametr" 个柱的最大最小值的比率,

- 计算前 "Parametr" 个柱的最大最小值的比率, Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],

- Open[0]-Open[Parametr], RSI - "Parametr" 周期的 RSI,

- "Parametr" 周期的 RSI, Stoch - "Parametr,3,3", 参数的随机振荡指标

- "Parametr,3,3", 参数的随机振荡指标 Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] 的 "Parametr" 平滑周期数,

- Open[0]-iMa[0] 的 "Parametr" Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] 的 "Parametr" 平滑周期数,

Time - Parametr 每日时间 (can be 0 or >=1).

10个缓冲区都使用类似的参数.





请注意, 当计算 Op0_OpN, Op0_Ma 和 Ma0_Ma1, 规范化为 -1; +1; 当接收到数据时就确定范围.

在此情况下, 推荐把 Maximum Bars Calculate 参数设为所需数据量的2倍大小.