Inter - Indikator für den MetaTrader 5
Das Kennzeichen wurde ursprünglich entwickelt, um den Erhalt synchronisierter und normalisierter Daten für ein neuronales Netz zu vereinfachen.
Die Daten werden mit dem Symbol synchronisiert, auf dem der Indikator läuft.
Vielleicht findet jemand eine weitere Verwendung.
Bis zu 10 Linien (Puffer) verschiedener Symbole, Zeitrahmen und Signale können angezeigt werden.
Eingabe Parameter:
- Instrument - Symbol, aus der Liste auszuwählen
- Variant - Indikator, aus der Liste auszuwählen,
- Timeframe - Zeitrahmen für die Indikatorberechnung,
- Parametr - Periodenlänge für die Indikatorberechnung.
- NONE - keine Berechnung,
- HLP - berechnet das Verhältnis der Extrema der letzten "Parametr" Bars,
- Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],
- RSI - normaler RSI mit der Periodenlänge "Parametr",
- Stoch - normaler Stochastik mit "Parametr,3,3", parameters,
- Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] mit "Parametr" Glättunglänge,
- Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] mit "Parametr" Glättunglänge,
- Time - Parametr Tageszeit (ist 0 oder >=1).
Es sei darauf hingewiesen, dass Op0_OpN, Op0_Ma und Ma0_Ma1 auf den Bereich -1 und +1 normalisiert werden, sobald neue Daten empfangen werden.
In diesem Fall wird empfohlen, den Wert des Parameters "max_bars" zweimal so groß zu wählen wie die Menge der erforderlichen Daten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/966
