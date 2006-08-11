Ставь лайки и следи за новостями
CoeffofLine - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор CoeffofLine показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара). При использовании необходимо учитывать зависимость индикатора от финансового инструмента, таймфрейма и периода.
Если индикатор CoeffOfLine развернулся вверх – покупаем. Для выхода из позиции нужно дождаться разворота индикатора на рабочем таймфрейме и сигнала вниз от фильтрующего индикатора на меньшем таймфрейме.
Если CoeffOfLine на рабочем таймфрейме показывает горизонтальную площадку, а на меньшем таймфрейме направлен вниз (поменял направление) – продаем.
