Индикаторы

CoeffofLine - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор CoeffofLine показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара). При использовании необходимо учитывать зависимость индикатора от финансового инструмента, таймфрейма и периода.

Если индикатор CoeffOfLine развернулся вверх – покупаем. Для выхода из позиции нужно дождаться разворота индикатора на рабочем таймфрейме и сигнала вниз от фильтрующего индикатора на меньшем таймфрейме.

Если CoeffOfLine на рабочем таймфрейме показывает горизонтальную площадку, а на меньшем таймфрейме направлен вниз (поменял направление) – продаем.

CoeffofLine

