Corrected Average (CA) - indicatore per MetaTrader 5
Indicatore di media corretta di A.Uhl (noto anche come "Optimal Moving Average").
Il punto di forza della Media Corretta (CA) è che il valore corrente della serie temporale deve superare la soglia corrente dipendente dalla volatilità, in modo che il filtro aumenti o diminuisca, evitando falsi segnali se la tendenza è in fase debole. - dal Prof. A.Uhl -
Versione aggiornata 2.2 :
- Ho aggiunto il parametro Shift dell'indicatore (idea da utilizzare come supporto e resistenza).
- Correzione del bugdella media esponenziale
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/923
