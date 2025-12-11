L'Expert Advisor négocie en fonction des signaux de l'indicateur EMA_RSI_VA.



Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.

La fonction d'augmentation des lots est intégrée à l'Expert Advisor (en fonction du rapport entre le dépôt et le drawdown spécifié).





Résultats du test sur l'historique (EURUSD, H1) :



Sans augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (1_eurusd_h1.set)











Avec augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (2_eurusd_h1.set) :









Test réaliste avec un lot initial de $1,000 0.1 (3_eurusd_h1) :









Lors de l'utilisation d'incréments de lots (use_Multpl = true), il est recommandé de tester les paramètres sans incréments et d'utiliser le drawdown maximum des fonds comme valeur Max_drawdown.

Résultat : 600 000 $ pour un dépôt initial de 10 000 $ avec le lot 1.0.



