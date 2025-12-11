CodeBaseSections
EA_MARSI - expert pour MetaTrader 5

L'Expert Advisor négocie en fonction des signaux de l'indicateur EMA_RSI_VA.

Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.

La fonction d'augmentation des lots est intégrée à l'Expert Advisor (en fonction du rapport entre le dépôt et le drawdown spécifié).


Résultats du test sur l'historique (EURUSD, H1) :

Sans augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (1_eurusd_h1.set)

Aucune augmentation de lot sur l'ensemble des tiques depuis 2009.


Avec augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (2_eurusd_h1.set) :

Avec des augmentations de lots sur tous les ticks depuis 2009.


Test réaliste avec un lot initial de $1,000 0.1 (3_eurusd_h1) :

Test réaliste avec un lot initial de 1.000$ 0.1 (paramètres 3_eurusd_h1)


Lors de l'utilisation d'incréments de lots (use_Multpl = true), il est recommandé de tester les paramètres sans incréments et d'utiliser le drawdown maximum des fonds comme valeur Max_drawdown.

Résultat : 600 000 $ pour un dépôt initial de 10 000 $ avec le lot 1.0.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/913

