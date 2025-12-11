Rejoignez notre page de fans
EA_MARSI - expert pour MetaTrader 5
L'Expert Advisor négocie en fonction des signaux de l'indicateur EMA_RSI_VA.
Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.
La fonction d'augmentation des lots est intégrée à l'Expert Advisor (en fonction du rapport entre le dépôt et le drawdown spécifié).
Résultats du test sur l'historique (EURUSD, H1) :
Sans augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (1_eurusd_h1.set)
Avec augmentation de lot sur tous les ticks depuis 2009 (2_eurusd_h1.set) :
Test réaliste avec un lot initial de $1,000 0.1 (3_eurusd_h1) :
Lors de l'utilisation d'incréments de lots (use_Multpl = true), il est recommandé de tester les paramètres sans incréments et d'utiliser le drawdown maximum des fonds comme valeur Max_drawdown.
Résultat : 600 000 $ pour un dépôt initial de 10 000 $ avec le lot 1.0.
Moyenne mobile exponentielle avec une période de lissage en fonction des valeurs de l'indicateur RSI (Moyenne mobile exponentielle - RSI Volatility-Adjusted par Jose Silva).EMA_BB_VA
Moyenne mobile exponentielle adaptative (dépendante des bandes de Bollinger) (BB Volatility Adjusted by Jose Silva).
Idée d'Andrey F. Zelinsky, d'après un indicateur de William BlauStrong Historical Levels
Niveaux historiques de S/R forts