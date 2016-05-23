CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AMA and AMAsig - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
798
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador AMA&AMAsig.


AMA&AMAsig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8847

Fractals_Price Fractals_Price

Indicador de níveis de preços de fractais.

ADX System ADX System

Conselheiro ADX_System.

SVS_Trend_v2 SVS_Trend_v2

Alteração na força da tendência.

IND Inverse IND Inverse

Indicador IND Inverse.