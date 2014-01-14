CodeBaseSecciones
Activa Descripción de Objetos - script para MetaTrader 5

Este script Activa la 'Descripción de Objetos del gráfico' para los no programadores. Para cualquier ventana de gráfico abierta.

Activa Descripción de Objetos del gráfico


Después de la ejecución de "Activa Descripción de Objetos":

Activa Descripción de Objetos del gráfico


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/867

