Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador Peak Price Values (valores de precios máximos) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1237
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8642
StohColored, StohDivergence
Las divergencias del Stochastic, la continuación del tema divergencias.Alerta MTrendLine
Es un indicador simple que consta de cuatro líneas de tendencia que muestran la distancia entre la línea de tendencia y el precio a través de números y que dan las señales cuando el precio va hacia el número especificado de puntos.
Parabolic_Standart2
Este código del parabolic SAR no tiene los errores cuando se trabaja con un segundo indicador similar situado en la misma gráfica.i_Sadukey_V1.mq4
El filtro digital del precio.