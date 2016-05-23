CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Peak Price Values (valores de precios máximos) - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1237
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Peak Price Values.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8642

