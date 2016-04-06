CodeBaseKategorien
Indikatoren

Indicator of Peak Price Values - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
1112
(7)
Ein Indikator für Kurs-Spitzen.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8642

