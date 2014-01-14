Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador Trade Sessions - indicador para MetaTrader 5
Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING.
No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT().
Es posible que las horas de la sesión comercial no sean precisas, los valores son del primer sitio que he encontrado :))
Es posible cambiar sus valores en el bloque de constantes, se utiliza la hora GMT.
// Las constantes de tiempo se especifican según Greenwich const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // Los desplazamientos la sesión asiática const int AsiaCloseSummertime=10; // después de los cambios de horario const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
Existe la posibilidad de utilizar los cambios de horario al horario de verano, en la actualidad es una primitiva que se hace con la función de TimeDaylightSavings();
//+----------------------------------------------------------------------------------------+ // La determinación del horario de verano (Summertime) está reservado para futuros cambios //+----------------------------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
Por lo tanto, después del cambio de hora al horario de verano, todo el historial cambia su horario y viceversa.
La primera versión del indicador ha sido publicada en MQL4
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/86
