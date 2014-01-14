CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Trade Sessions - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado:
Actualizado:
Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING.

No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT().

Indicador Trade Sessions

Es posible que las horas de la sesión comercial no sean precisas, los valores son del primer sitio que he encontrado :))

Es posible cambiar sus valores en el bloque de constantes, se utiliza la hora GMT.

// Las constantes de tiempo se especifican según Greenwich
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // Los desplazamientos la sesión asiática
const int   AsiaCloseSummertime=10; // después de los cambios de horario
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

Existe la posibilidad de utilizar los cambios de horario al horario de verano, en la actualidad es una primitiva que se hace con la función de TimeDaylightSavings();

//+----------------------------------------------------------------------------------------+
// La determinación del horario de verano (Summertime) está reservado para futuros cambios
//+----------------------------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

Por lo tanto, después del cambio de hora al horario de verano, todo el historial cambia su horario y viceversa.

La primera versión del indicador ha sido publicada en MQL4

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/86

