Indicador Trade Sessions

Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING.

No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT().

Es posible que las horas de la sesión comercial no sean precisas, los valores son del primer sitio que he encontrado :))



Es posible cambiar sus valores en el bloque de constantes, se utiliza la hora GMT.



const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

Existe la posibilidad de utilizar los cambios de horario al horario de verano, en la actualidad es una primitiva que se hace con la función de TimeDaylightSavings();

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

Por lo tanto, después del cambio de hora al horario de verano, todo el historial cambia su horario y viceversa.

La primera versión del indicador ha sido publicada en MQL4