Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор торговых сессий. Без использования объектов. - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 12495
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING-буферов. Входных параметров нет благодаря функциям TimeTradeServer() и TimeGMT().
Возможны неточности времени сессий, брал с первого попавшегося сайта :))
Можно изменить в блоке констант, обязательно указывайте GMT.
// Time constants are specified across Greenwich const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // The Asian session taking into account summer and winter time const int AsiaCloseSummertime=10; // Азиатская сесия смещается при переходе на летнее время const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
Обработка перехода на летнее время есть, но пока в примитивном виде с помощью функции TimeDaylightSavings().
//+--------------------------------------------------------------------+ // Summertime definition - is reserved for the future calculations // Определение летнего времени - зарезервировано для будущих вычислений //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
Т.е. при переходе на летнее время вся история переходит на летнее время и наоборот.
Впервые данный индикатор я опубликовал на сайте mql4.com
Поправлены ошибки, связанные с доработкой MQL5.
Всем известный индикатор, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.TimerClosingPeriod v.2
Обновленная версия. Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода. На последней секунде подается звуковой сигнал(если нужно).
Пример создания тикового графика.DemoBufferPattern
Пример использования нескольких индикаторных буферов(Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).