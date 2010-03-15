Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING-буферов. Входных параметров нет благодаря функциям TimeTradeServer() и TimeGMT().

Возможны неточности времени сессий, брал с первого попавшегося сайта :))

Можно изменить в блоке констант, обязательно указывайте GMT.

const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

Обработка перехода на летнее время есть, но пока в примитивном виде с помощью функции TimeDaylightSavings().

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

Т.е. при переходе на летнее время вся история переходит на летнее время и наоборот.

Впервые данный индикатор я опубликовал на сайте mql4.com

Поправлены ошибки, связанные с доработкой MQL5.