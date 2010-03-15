CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор торговых сессий. Без использования объектов. - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING-буферов. Входных параметров нет благодаря функциям TimeTradeServer() и TimeGMT().

Индикатор торговых сессий

Возможны неточности времени сессий, брал с первого попавшегося сайта :))

Можно изменить в блоке констант, обязательно указывайте GMT.

//    Time constants are specified across Greenwich
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // The Asian session taking into account summer and winter time
const int   AsiaCloseSummertime=10; // Азиатская сесия смещается при переходе на летнее время
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

Обработка перехода на летнее время есть, но пока в примитивном виде с помощью функции TimeDaylightSavings().

//+--------------------------------------------------------------------+
// Summertime definition - is reserved for the future calculations
// Определение летнего времени - зарезервировано для будущих вычислений
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

Т.е. при переходе на летнее время вся история переходит на летнее время и наоборот. 

Впервые данный индикатор я опубликовал на сайте mql4.com 

Поправлены ошибки, связанные с доработкой MQL5.

Price_Channel Price_Channel

Всем известный индикатор, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Обновленная версия. Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода. На последней секунде подается звуковой сигнал(если нужно).

Ticks Ticks

Пример создания тикового графика.

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

Пример использования нескольких индикаторных буферов(Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).