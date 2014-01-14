CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador das Sessões de Trades - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Visualizações:
7079
Avaliação:
(94)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador é baseado nos buffers DRAW_FILLING.

Os parâmetros de entrada estão ausentes, são usadas as funções TimeTradeServer() e o TimeGMT().

// Constantes de tempo são especificadas através de Greenwich
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // Sessão Asiática
const int   AsiaCloseSummertime=10; // altera após este tempo
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

Há uma maneira modificar o tempo no horário de verão e no tempo presente na forma básica, realizada com a função TimeDaylightSavings();

//+--------------------------------------------------------------------+
// Determinar horário de verão é reservado para cálculos futuros
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

Assim, após a mudança de horário para a hora de verão, é alterado todo o histórico do tempo.

Indicador das Sessões de Trades

É possível que não estejam exatos os tempos das sessões de negociação, os valores são do primeiro site que eu encontrei :))

É possível mudar os seus valores no bloco das constantes, o tempo GMT é usado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/86

