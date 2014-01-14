Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador das Sessões de Trades - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7079
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador é baseado nos buffers DRAW_FILLING.
Os parâmetros de entrada estão ausentes, são usadas as funções TimeTradeServer() e o TimeGMT().
// Constantes de tempo são especificadas através de Greenwich const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // Sessão Asiática const int AsiaCloseSummertime=10; // altera após este tempo const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
Há uma maneira modificar o tempo no horário de verão e no tempo presente na forma básica, realizada com a função TimeDaylightSavings();
//+--------------------------------------------------------------------+ // Determinar horário de verão é reservado para cálculos futuros //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
Assim, após a mudança de horário para a hora de verão, é alterado todo o histórico do tempo.
É possível que não estejam exatos os tempos das sessões de negociação, os valores são do primeiro site que eu encontrei :))
É possível mudar os seus valores no bloco das constantes, o tempo GMT é usado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/86
Exemplo de um gráfico de tick.DemoBufferPattern
Para demonstração de buffers padrão: Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLine.
É um indicador bem conhecido que mostra as máximas e mínimas dos preços (e valores médios) das últimas n barras.WININET_TEST
Aqui está um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.