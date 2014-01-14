Indicador das Sessões de Trades

Este indicador é baseado nos buffers DRAW_FILLING.

Os parâmetros de entrada estão ausentes, são usadas as funções TimeTradeServer() e o TimeGMT().

const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

Há uma maneira modificar o tempo no horário de verão e no tempo presente na forma básica, realizada com a função TimeDaylightSavings();

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

Assim, após a mudança de horário para a hora de verão, é alterado todo o histórico do tempo.

É possível que não estejam exatos os tempos das sessões de negociação, os valores são do primeiro site que eu encontrei :))



É possível mudar os seus valores no bloco das constantes, o tempo GMT é usado.

