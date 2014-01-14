Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Price_Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1564
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Destacado indicador que muestra los precios máximos y mínimos (y valores medios) de las últimas n barras.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/85
