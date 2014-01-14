CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Price_Channel - indicador para MetaTrader 5

Alexandr Bryzgalov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1564
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
pricechannel.mq5 (3.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Destacado indicador que muestra los precios máximos y mínimos (y valores medios) de las últimas n barras.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/85

Indicador Trade Sessions Indicador Trade Sessions

Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING. No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT().

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

Para demostración de buffer-patrón: Velas + Fractales + ZigzagColor + ColorMaLine.

sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

El script proporciona un desplazamiento síncrono para todos los gráficos abiertos en el terminal del cliente.

LoongMAx96 LoongMAx96

Dibuja las líneas de 96 MAs con sólo 100 líneas de código (utiliza la clase CMyBuffer).