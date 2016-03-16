コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

取引セッションインディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Voronkov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
17790
評価:
(94)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータはDRAW_FILLINGバッファに基づいています。

入力パラメータはなく、TimeTradeServer()TimeGMT()関数が使われます。

取引セッションインディケータ

取引セッション時間は不正確なこともあり、値は私が発見した最初のサイトのものです。

値は定数のブロックで変更することが可能で、GMT時間が使用されます。

// 時間定数はグリニッジに基づいて指定される
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // 亜州セッションシフト
const int   AsiaCloseSummertime=10; // 時間変更後
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

夏時間への変更は可能ですが、現時点ではそれは原始的でTimeDaylightSavings()を使用して実現されています。 

//+--------------------------------------------------------------------+
// 夏時間を使うかどうかの決断は、将来的に実装されます
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

よって、夏時間への変更後、履歴中の時間がすべて変更されます。

インディケータの初期バージョンはMQL4で公表されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/86

Price_Channel Price_Channel

これは、直近のn個のバーの最大値と最小値の価格（および平均値）を示す、よく知られたインディケータです。

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

これはTimeClosingPeriodインディケータの更新版で、現在のバーの完成までに残された時間をプロットします。最後の秒では、入力パラメータで指定された音声ファイルを再生します。

上下インディケータ 上下インディケータ

このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLineのデモバッファパターンです。