無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
取引セッションインディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 17790
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このインディケータはDRAW_FILLINGバッファに基づいています。
入力パラメータはなく、TimeTradeServer()とTimeGMT()関数が使われます。
取引セッション時間は不正確なこともあり、値は私が発見した最初のサイトのものです。
値は定数のブロックで変更することが可能で、GMT時間が使用されます。
// 時間定数はグリニッジに基づいて指定される const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // 亜州セッションシフト const int AsiaCloseSummertime=10; // 時間変更後 const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
夏時間への変更は可能ですが、現時点ではそれは原始的でTimeDaylightSavings()を使用して実現されています。
//+--------------------------------------------------------------------+ // 夏時間を使うかどうかの決断は、将来的に実装されます //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
よって、夏時間への変更後、履歴中の時間がすべて変更されます。
インディケータの初期バージョンはMQL4で公表されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/86
Price_Channel
これは、直近のn個のバーの最大値と最小値の価格（および平均値）を示す、よく知られたインディケータです。TimerClosingPeriod v.2
これはTimeClosingPeriodインディケータの更新版で、現在のバーの完成までに残された時間をプロットします。最後の秒では、入力パラメータで指定された音声ファイルを再生します。
上下インディケータ
このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。DemoBufferPattern
Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLineのデモバッファパターンです。