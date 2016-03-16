取引セッションインディケータ

内容

このインディケータはDRAW_FILLINGバッファに基づいています。

入力パラメータはなく、TimeTradeServer()とTimeGMT()関数が使われます。

取引セッション時間は不正確なこともあり、値は私が発見した最初のサイトのものです。



値は定数のブロックで変更することが可能で、GMT時間が使用されます。



const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

夏時間への変更は可能ですが、現時点ではそれは原始的でTimeDaylightSavings()を使用して実現されています。

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

よって、夏時間への変更後、履歴中の時間がすべて変更されます。

インディケータの初期バージョンはMQL4で公表されました。

