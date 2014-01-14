El script proporciona un desplazamiento síncrono para todos los gráficos abiertos en el terminal del cliente.





Antes de ejecutar el script, habilite el desplazamiento gráfico de la parte derecha de la ventana (active el botón en la barra de Herramientas Estándar, si el botón está ausente, puede añadirlo a la barra de herramientas usando el botón derecho del ratón, haga clic en el panel - "Personalizar..."):







Especifique el tamaño del desplazamiento usando el marcador triangular, situado en el borde superior de la tabla y configúrelo a su gusto:



El script debe ser ejecutado sólo en un gráfico. Los marcadores rojos se crearán en todos los gráficos abiertos tras la ejecución del script. Mientras se desplaza en cualquier gráfico, los otros gráficos se desplazan automáticamente de modo que las barras con el mismo tiempo quedarán bajo estas líneas.

Los parámetros de entrada del script están ausentes.

