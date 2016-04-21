CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trade Sessions Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Voronkov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
4070
Rating:
(94)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator basiert auf DRAW_FILLING buffers.

Eingabeparameter werden nicht verwendet, die Funktionen TimeTradeServer(), TimeGMT() werden benutzt.

Abbildung:

Trade Sessions Indikator

Ungenauigkeiten in der Handelszeit sind möglich, die Werte sind von der ersten Seite die ich gefunden habe :))

Es ist möglich seine Werte in dem Block mit den Konstanten zu ändern, die GMT-Zeit wird verwendet.

// Time constants are specified across Greenwich
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // The Asian session shifts
const int   AsiaCloseSummertime=10; // after the time changes
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

Es gibt die Möglichkeit die Sommerzeit zu verwenden, im momentanen Stand ist es eine Primitive und mit der Funktion TimeDaylightSavings() realisiert.

//+--------------------------------------------------------------------+
// Summertime determination is reserved for the future calculations
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

Somit wird nach der Änderung auf Sommerzeit die Zeit der Kurshistorie komplett geändert und umgekehrt.

Die erste Version des Indikators wurde in MQL4 veröffentlicht.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/86

Price_Channel Price_Channel

Er ist ein sehr bekannter Indikator, der den Maximalkurs, Minimalkurs (und Durchschnittswert) der letzten n Balken anzeigt.

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Die aktualisierte Version des Indikators TimeClosingPeriod, er zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens. In der letzten Sekunde wird die Sound-Datei, die in den Eingabeparametern angegeben wurde, abgespielt.

Up and Down Indikator Up and Down Indikator

Dieser Indikator erlaubt es die Aktivität des Marktes zu verfolgen.

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

Um buffer-pattern zu demonstrieren: Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLine.