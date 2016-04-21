und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trade Sessions Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 4070
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator basiert auf DRAW_FILLING buffers.
Eingabeparameter werden nicht verwendet, die Funktionen TimeTradeServer(), TimeGMT() werden benutzt.
Abbildung:
Ungenauigkeiten in der Handelszeit sind möglich, die Werte sind von der ersten Seite die ich gefunden habe :))
Es ist möglich seine Werte in dem Block mit den Konstanten zu ändern, die GMT-Zeit wird verwendet.
// Time constants are specified across Greenwich const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // The Asian session shifts const int AsiaCloseSummertime=10; // after the time changes const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
Es gibt die Möglichkeit die Sommerzeit zu verwenden, im momentanen Stand ist es eine Primitive und mit der Funktion TimeDaylightSavings() realisiert.
//+--------------------------------------------------------------------+ // Summertime determination is reserved for the future calculations //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
Somit wird nach der Änderung auf Sommerzeit die Zeit der Kurshistorie komplett geändert und umgekehrt.
Die erste Version des Indikators wurde in MQL4 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/86
Er ist ein sehr bekannter Indikator, der den Maximalkurs, Minimalkurs (und Durchschnittswert) der letzten n Balken anzeigt.TimerClosingPeriod v.2
Die aktualisierte Version des Indikators TimeClosingPeriod, er zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens. In der letzten Sekunde wird die Sound-Datei, die in den Eingabeparametern angegeben wurde, abgespielt.
Dieser Indikator erlaubt es die Aktivität des Marktes zu verfolgen.DemoBufferPattern
Um buffer-pattern zu demonstrieren: Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLine.