Trade Sessions Indikator

Dieser Indikator basiert auf DRAW_FILLING buffers.

Eingabeparameter werden nicht verwendet, die Funktionen TimeTradeServer(), TimeGMT() werden benutzt.

Abbildung:

Ungenauigkeiten in der Handelszeit sind möglich, die Werte sind von der ersten Seite die ich gefunden habe :))



Es ist möglich seine Werte in dem Block mit den Konstanten zu ändern, die GMT-Zeit wird verwendet.



const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

Es gibt die Möglichkeit die Sommerzeit zu verwenden, im momentanen Stand ist es eine Primitive und mit der Funktion TimeDaylightSavings() realisiert.

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

Somit wird nach der Änderung auf Sommerzeit die Zeit der Kurshistorie komplett geändert und umgekehrt.

Die erste Version des Indikators wurde in MQL4 veröffentlicht.

