交易时段指标 - MetaTrader 5脚本

本指标基于 DRAW_FILLING 缓存区。

输入参数无, 使用了 TimeTradeServer(), TimeGMT() 函数。

交易时段指标

交易时段时间可能会有误差, 这个值自第一个站点我就已经发现了 :))

可以在常数模块改变它的值, 使用 GMT 时间。

// 指定横跨格林威治的时间常数
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // 亚洲时段位移
const int   AsiaCloseSummertime=10; // 亚洲时段结束
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

在此有机会使用改变时间功能来调整夏令时, 目前有一个原始实现函数 TimeDaylightSavings();

//+--------------------------------------------------------------------+
// 保留夏令时判断以便将来计算
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

那么, 时间变为夏令时后, 所有的历史数据改变它的时间, 反之亦然。

第一版的指标已经发布在 MQL4

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/86

