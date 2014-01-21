请观看如何免费下载自动交易
本指标基于 DRAW_FILLING 缓存区。
输入参数无, 使用了 TimeTradeServer(), TimeGMT() 函数。
交易时段时间可能会有误差, 这个值自第一个站点我就已经发现了 :))
可以在常数模块改变它的值, 使用 GMT 时间。
// 指定横跨格林威治的时间常数 const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // 亚洲时段位移 const int AsiaCloseSummertime=10; // 亚洲时段结束 const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
在此有机会使用改变时间功能来调整夏令时, 目前有一个原始实现函数 TimeDaylightSavings();
//+--------------------------------------------------------------------+ // 保留夏令时判断以便将来计算 //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
那么, 时间变为夏令时后, 所有的历史数据改变它的时间, 反之亦然。
第一版的指标已经发布在 MQL4
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/86
