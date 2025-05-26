코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

트레이딩 세션 표시기. 객체를 사용하지 않습니다. - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Voronkov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
155
평가:
(94)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

드로우_채우기 버퍼를 사용한 트레이딩 세션 인디케이터. TimeTradeServer()TimeGMT() 함수 덕분에 입력 매개변수 없음.

거래 세션 표시기

첫 번째 사이트에서 가져온 세션 시간의 부정확성 가능성 :))))

상수 블록에서 변경 가능, 반드시 GMT를 지정해야 합니다.

// 시간 상수는 그리니치 전역에 걸쳐 지정됩니다.
const int   AsiaOpen=0;
const int   AsiaClose=9;
const int   AsiaOpenSummertime=1;   // 여름과 겨울을 고려한 아시아 세션
const int   AsiaCloseSummertime=10; // 아시아 세션이 서머타임으로 전환됩니다.
const int   EuropaOpen=6;
const int   EuropaClose=15;
const int   AmericaOpen=13;
const int   AmericaClose=22;

서머타임으로의 전환 처리가 가능하지만, 지금까지는 TimeDaylightSavings() 함수를 사용하여 원시적인 형태로 처리했습니다.

//+--------------------------------------------------------------------+
// 여름철 정의 - 향후 계산을 위해 예약되어 있습니다.
// 서머타임 정의 - 향후 계산을 위해 예약됨
//+--------------------------------------------------------------------+
bool Summertime(datetime time)
{
   if(TimeDaylightSavings()!=0)
      return(true);
   else
      return(false);
} 

즉, 서머타임으로 전환할 때 전체 기록이 서머타임으로 전환되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이 표시기를 mql4.com 사이트에 처음 게시했습니다.

MQL5 개선과 관련된 오류를 수정했습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/86

Price_Channel Price_Channel

잘 알려진 지표는 마지막 n개의 막대에 대한 최고 및 최저 가격 값과 그 사이의 평균값을 표시합니다.

Ranging Market Detector Ranging Market Detector

범위가 넓은 시장 영역을 강조하려는 지표

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

버퍼 패턴을 데모하려면: 캔들 + 프랙탈 + 지그재그컬러 + 컬러마라인.

Withdrawal Tracking Withdrawal Tracking

이 코드는 EA가 실행 중인 계좌에서 인출을 추적하기 위해 기존 전문가 어드바이저에 추가하는 코드입니다. 사용자가 특정 계좌에서 출금을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.