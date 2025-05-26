거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
드로우_채우기 버퍼를 사용한 트레이딩 세션 인디케이터. TimeTradeServer() 및 TimeGMT() 함수 덕분에 입력 매개변수 없음.
첫 번째 사이트에서 가져온 세션 시간의 부정확성 가능성 :))))
상수 블록에서 변경 가능, 반드시 GMT를 지정해야 합니다.
// 시간 상수는 그리니치 전역에 걸쳐 지정됩니다. const int AsiaOpen=0; const int AsiaClose=9; const int AsiaOpenSummertime=1; // 여름과 겨울을 고려한 아시아 세션 const int AsiaCloseSummertime=10; // 아시아 세션이 서머타임으로 전환됩니다. const int EuropaOpen=6; const int EuropaClose=15; const int AmericaOpen=13; const int AmericaClose=22;
서머타임으로의 전환 처리가 가능하지만, 지금까지는 TimeDaylightSavings() 함수를 사용하여 원시적인 형태로 처리했습니다.
//+--------------------------------------------------------------------+ // 여름철 정의 - 향후 계산을 위해 예약되어 있습니다. // 서머타임 정의 - 향후 계산을 위해 예약됨 //+--------------------------------------------------------------------+ bool Summertime(datetime time) { if(TimeDaylightSavings()!=0) return(true); else return(false); }
즉, 서머타임으로 전환할 때 전체 기록이 서머타임으로 전환되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
이 표시기를 mql4.com 사이트에 처음 게시했습니다.
MQL5 개선과 관련된 오류를 수정했습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/86
