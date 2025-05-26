드로우_채우기 버퍼를 사용한 트레이딩 세션 인디케이터. TimeTradeServer() 및 TimeGMT() 함수 덕분에 입력 매개변수 없음.

첫 번째 사이트에서 가져온 세션 시간의 부정확성 가능성 :))))

상수 블록에서 변경 가능, 반드시 GMT를 지정해야 합니다.

const int AsiaOpen= 0 ; const int AsiaClose= 9 ; const int AsiaOpenSummertime= 1 ; const int AsiaCloseSummertime= 10 ; const int EuropaOpen= 6 ; const int EuropaClose= 15 ; const int AmericaOpen= 13 ; const int AmericaClose= 22 ;

서머타임으로의 전환 처리가 가능하지만, 지금까지는 TimeDaylightSavings() 함수를 사용하여 원시적인 형태로 처리했습니다.

bool Summertime(datetime time) { if (TimeDaylightSavings()!= 0 ) return ( true ); else return ( false ); }

즉, 서머타임으로 전환할 때 전체 기록이 서머타임으로 전환되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이 표시기를 mql4.com 사이트에 처음 게시했습니다.

MQL5 개선과 관련된 오류를 수정했습니다.