Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador Up and Down - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2657
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador permite ver la actividad del mercado.
El indicador muestra velas en una dimensión. El color se adapta automáticamente al volumen tick actual.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/87
Color Parabolic SAR
Colores añadidos al SAR Parabólico.WoodiesCCI
Indicador para la estrategia de trading CCI de Woodie.
DemoBufferPattern
Para demostración de buffer-patrón: Velas + Fractales + ZigzagColor + ColorMaLine.Indicador Trade Sessions
Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING. No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT().