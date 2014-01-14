CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Up and Down - indicador para MetaTrader 5

Karlis Balcers | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2657
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
k_iupdown.mq5 (3.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador permite ver la actividad del mercado.

El indicador muestra velas en una dimensión. El color se adapta automáticamente al volumen tick actual.

Indicador Up and Down

Indicador Up and Down

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/87

