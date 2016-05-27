"Envoltorio" para normalizar los valores de los indicadores

Función de aducción del precio al aspecto correcto para este símbolo, redondeando o desechando el sobrante

He añadido alertas acústicas de tal forma que al aparecer señales fuertes de compra o venta, se genere una alerta si al parámetro de entrada "SoundOn" se le asignado el valor true.