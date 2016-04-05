CodeBaseKategorien
Indikatoren

DFC Next - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
776
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
DFC_Next.mq4 (9.78 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

DFC Next Indikator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8574

Zwei Orders werden zu einer bestimmten Zeit platziert.

Eine "Hülle", um die Indikatorwerte zu normalisieren.

Eine Funktion, die Preise eines gegebenen Symbols durch Runden oder beschneiden in die korrekte Form bringt.

Ich ergänzte den akustischen Alarm, damit ein starkes Kauf- oder Verkaufssignal zur Verfügung steht, wenn "SoundOn" auf <true> gesetzt wurde.