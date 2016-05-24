Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DFC Next - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 815
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador DFC Next.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8574
Estratégia de Regularidades das Taxas de Câmbio
Duas ordens são colocados no tempo específico.Normalizer
A "cobertura" para a normalização dos valores do indicador.
NormalizePrice
A função de adução do preço para a forma correta para a símbolo fornecido por meio de arredondamento ou descarte do excesso.ZI_File_Functions_Full_Lib
Um pacote de bibliotecas com as funções de arquivo para trabalhar sem as limitações em quaisquer diretórios.