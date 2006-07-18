CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Camarilladt - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8845
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Camarilladt.


Camarilladt

Laguerre Laguerre

Индикатор Laguerre.

Starter Starter

Советник Starter.

BandsLSMA BandsLSMA

Индикатор BandsLSMA. Рисует канал со средней линией.

Vegas Vegas

Индикатор Vegas. Устанавливается на часовые графики, на других смысла не имеет.