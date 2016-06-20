コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

InsTrend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Collector | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
854
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータInsTrendのとトレンドラインを示します。


InsTrend

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8333

TestStops TestStops

このスクリプトは、取引の為に損切りと利食いの設定の推奨を出します。

ASCTrend1sig ASCTrend1sig

インディケータASCTrend1sig。買いシグナルと売りシグナルを出します。

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

インディケータ High_Low (ZigZag)

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

インディケータElliott Wave Oscillator