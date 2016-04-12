コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i4 GoldenLionTrend v3 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Golden Lion
ビュー:
923
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、トレンドを表示します。強度によってローソク足を別の色に染めるコードです。

i4 GoldenLionTrend v3


トレンドの強度によってローソク足を別の色に染めます。



トレンド強度によるローソク足の4色染めを実行するコードの例として使用できます。


