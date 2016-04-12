このインディケータは、トレンドを表示します。強度によってローソク足を別の色に染めるコードです。

i4 GoldenLionTrend v3



トレンドの強度によってローソク足を別の色に染めます。

トレンド強度によるローソク足の4色染めを実行するコードの例として使用できます。