私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
i4 GoldenLionTrend v3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、トレンドを表示します。強度によってローソク足を別の色に染めるコードです。
i4 GoldenLionTrend v3
トレンドの強度によってローソク足を別の色に染めます。
トレンド強度によるローソク足の4色染めを実行するコードの例として使用できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8077
