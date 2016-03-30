El indicador técnico Alligator es la combinación de las Líneas del Balance (Medias Móviles, Moving Averages) que utilizan la geometría fractal y la dinámica no lineal.

Alligator



Línea azul (mandíbula del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo que se utiliza para la construcción del gráfico (media móvil suavizada de 13 períodos y desplazada a 8 barras al futuro);



Línea roja (dientes del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo a un nivel más bajo (media móvil suavizada de 8 períodos y desplazada a 5 barras al futuro);

Línea verde (labios del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo que es menor a un nivel más (media móvil suavizada de 5 períodos y desplazada a 3 barras al futuro);



Los labios, dientes y la mandíbula muestran la interacción de diferentes períodos de tiempo. Puesto que las tendencias en el mercado se puede detectar sólo durante 15-30 % del tiempo, es necesario seguirlas y no operar en los mercados que se fluctúan sólo dentro de ciertos períodos de precios.



Cuando la mandíbula, los dientes y los labios están cerrados o entrelazados, el Aligator se pone a dormir y ya está durmiendo. Cuando está durmiendo, se pone más hambriento. Cuanto más duerme, más hambre va a tener al despertarse. Lo primero que hace al despertarse es abrir su boca y empezar a bostezar. Luego empieza a captar el olor de la comida: carne del toro o del oso, y comienza a cazarlos. Después de comer bien, empieza a perder el interés hacia la comida-precio (las Líneas del Balance se juntan)- es la hora para registrar beneficios.



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)



ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)



ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



Aquí:



MEDIAN PRICE — precio medio;

HIGH — precio máximo de la barra;

LOW — precio mínimo de la barra;

SMMA (A, B, C) — media móvil suavizada.

Parámetro А — datos suavizados, В — períodos del suavizado, С — desplazamiento al futuro. Por ejemplo, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que la móvil suavizada se coge del precio medio, el período de suavizado es igual a 5 barras, y el desplazamiento es de 3;

ALLIGATORS JAW — Mandíbula de aligator (línea azul);

ALLIGATORS TEETH — Dientes del aligator (línea roja);

ALLIGATORS LIPS — Labios del aligator (línea verde).





Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Alligator está disponible en el apartado Análisis técnico: Alligator