Indicadores

Alligator - indicador para MetaTrader 4

El indicador técnico Alligator es la combinación de las Líneas del Balance (Medias Móviles, Moving Averages) que utilizan la geometría fractal y la dinámica no lineal.

Alligator

  • Línea azul (mandíbula del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo que se utiliza para la construcción del gráfico (media móvil suavizada de 13 períodos y desplazada a 8 barras al futuro);

  • Línea roja (dientes del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo a un nivel más bajo (media móvil suavizada de 8 períodos y desplazada a 5 barras al futuro);

  • Línea verde (labios del aligator) es la Línea del Balance para el período de tiempo que es menor a un nivel más (media móvil suavizada de 5 períodos y desplazada a 3 barras al futuro);

Los labios, dientes y la mandíbula muestran la interacción de diferentes períodos de tiempo. Puesto que las tendencias en el mercado se puede detectar sólo durante 15-30 % del tiempo, es necesario seguirlas y no operar en los mercados que se fluctúan sólo dentro de ciertos períodos de precios.

Cuando la mandíbula, los dientes y los labios están cerrados o entrelazados, el Aligator se pone a dormir y ya está durmiendo. Cuando está durmiendo, se pone más hambriento. Cuanto más duerme, más hambre va a tener al despertarse. Lo primero que hace al despertarse es abrir su boca y empezar a bostezar. Luego empieza a captar el olor de la comida: carne del toro o del oso, y comienza a cazarlos. Después de comer bien, empieza a perder el interés hacia la comida-precio (las Líneas del Balance se juntan)- es la hora para registrar beneficios.

Cálculo
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2


ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

Aquí:

  • MEDIAN PRICE — precio medio;
  • HIGH — precio máximo de la barra;
  • LOW — precio mínimo de la barra;
  • SMMA (A, B, C) — media móvil suavizada.
  • Parámetro А — datos suavizados, В — períodos del suavizado, С — desplazamiento al futuro. Por ejemplo, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que la móvil suavizada se coge del precio medio, el período de suavizado es igual a 5 barras, y el desplazamiento es de 3;
  • ALLIGATORS JAW — Mandíbula de aligator (línea azul);
  • ALLIGATORS TEETH — Dientes del aligator (línea roja);
  • ALLIGATORS LIPS — Labios del aligator (línea verde).


Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Alligator está disponible en el apartado Análisis técnico: Alligator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7803

