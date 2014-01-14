iSimpleClock_v2

Esta es la segunda versión de iSimpleClock. Ahora, los relojes se muestran en el objeto gráfico etiqueta (OBJ_LABEL). Se puede cambiar el color de la etiqueta, el tamaño de la fuente, y la ubicación de la etiqueta. La etiqueta se ubica de forma predeterminada en la esquina inferior derecha.

Este indicador utiliza la librería IncGUI_v4.mqh, que se encuentra disponible en https://www.mql5.com/es/code/542.



La librería se tiene que poner en MQL5\Include, dentro de la carpeta de datos del terminal. La carpeta de datos del terminal se puede localizar de la siguiente manera: selecciona la opción "Abrir carpeta de datos" de la sección "Archivo" del menú principal, o bien selecciona "Abrir" en el menú contextual de la pestaña "Diario", y a continuación sube un nivel en la ventana emergente.

Parámetros:

