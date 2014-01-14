Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iSimpleClock_v2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1567
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Esta es la segunda versión de iSimpleClock. Ahora, los relojes se muestran en el objeto gráfico etiqueta (OBJ_LABEL). Se puede cambiar el color de la etiqueta, el tamaño de la fuente, y la ubicación de la etiqueta. La etiqueta se ubica de forma predeterminada en la esquina inferior derecha.
Este indicador utiliza la librería IncGUI_v4.mqh, que se encuentra disponible en https://www.mql5.com/es/code/542.
La librería se tiene que poner en MQL5\Include, dentro de la carpeta de datos del terminal. La carpeta de datos del terminal se puede localizar de la siguiente manera: selecciona la opción "Abrir carpeta de datos" de la sección "Archivo" del menú principal, o bien selecciona "Abrir" en el menú contextual de la pestaña "Diario", y a continuación sube un nivel en la ventana emergente.
Parámetros:
- FontSize - tamaño de la fuente;
- FontColor - color;
- Corner - ubicación de la esquina;
- PosX - desplazamiento horizontal del margen de gráfico;
- PosY - desplazamiento vertical del margen de gráfico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/602
Trades de EA Media Móvil cuando el precio cruza el MA.Módulo de señales de trading basado en el indicador Stalin
Módulo de señales de trading para el asistente MQL5. La flecha de color del indicador Stalin sirve como señal de entrada en mercado.
El nuevo control CCalendarInputBox de la biblioteca IncGUI se ha diseñado para introducir fechas y horas.at_Itp(t)Env
Canal de trazo curvilíneo.