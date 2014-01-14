CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iSimpleClock_v2 - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1567
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ver
isimpleclock_v2.mq5 (3.9 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Esta es la segunda versión de iSimpleClock. Ahora, los relojes se muestran en el objeto gráfico etiqueta (OBJ_LABEL). Se puede cambiar el color de la etiqueta, el tamaño de la fuente, y la ubicación de la etiqueta. La etiqueta se ubica de forma predeterminada en la esquina inferior derecha.

iSimpleClock_v2

Este indicador utiliza la librería IncGUI_v4.mqh, que se encuentra disponible en https://www.mql5.com/es/code/542.

La librería se tiene que poner en MQL5\Include, dentro de la carpeta de datos del terminal. La carpeta de datos del terminal se puede localizar de la siguiente manera: selecciona la opción "Abrir carpeta de datos" de la sección "Archivo" del menú principal, o bien selecciona "Abrir" en el menú contextual de la pestaña "Diario", y a continuación sube un nivel en la ventana emergente.

Parámetros:

  • FontSize - tamaño de la fuente;
  • FontColor - color;
  • Corner - ubicación de la esquina;
  • PosX - desplazamiento horizontal del margen de gráfico;
  • PosY - desplazamiento vertical del margen de gráfico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/602

Media Móvil (Moving Average) Media Móvil (Moving Average)

Trades de EA Media Móvil cuando el precio cruza el MA.

Módulo de señales de trading basado en el indicador Stalin Módulo de señales de trading basado en el indicador Stalin

Módulo de señales de trading para el asistente MQL5. La flecha de color del indicador Stalin sirve como señal de entrada en mercado.

CCalendarInputBox CCalendarInputBox

El nuevo control CCalendarInputBox de la biblioteca IncGUI se ha diseñado para introducir fechas y horas.

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Canal de trazo curvilíneo.