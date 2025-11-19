CodeBaseSezioni
Indicatori

at_Itp(t)Env - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Questo indicatore costruisce un canale curvilineo di ridisegno per ogni momento del tempo, quindi non si deve cercare di studiare il comportamento di questo canale sulla storia.

Al momento, quando le barre si trovavano vicino alla barra corrente, il canale aveva un aspetto completamente diverso rispetto a quello che aveva dopo qualche tempo!

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 31.01.2008.

Indicatore at_Itp(t)Env

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/779

