Cet indicateur construit un canal curviligne redessiné à chaque instant, il ne faut donc pas essayer d'étudier le comportement de ce canal sur l'historique.



A l'instant présent, lorsque les barres étaient situées près de la barre actuelle, le canal avait un aspect complètement différent de celui qu'il avait au bout d'un certain temps !

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 31.01.2008.



