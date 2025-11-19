CodeBaseSections
Indicateurs

at_Itp(t)Env - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publié:
Cet indicateur construit un canal curviligne redessiné à chaque instant, il ne faut donc pas essayer d'étudier le comportement de ce canal sur l'historique.

A l'instant présent, lorsque les barres étaient situées près de la barre actuelle, le canal avait un aspect complètement différent de celui qu'il avait au bout d'un certain temps !

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 31.01.2008.

Indicateur at_Itp(t)Env

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/779

