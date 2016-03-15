CodeBaseSecciones
Indicadores

At_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
at_Itp4_Env.mq4 (3.55 KB) ver
Autor: Nikolay Kositsin

Indicador At_Itp(t)Env.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7780

