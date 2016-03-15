Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Moving Average of Oscillator, OsMA - indicador para MetaTrader 4
- 2077
El indicador Media Móvil del Oscilador es la diferencia entre el oscilador y el oscilador suavizado. En este caso, la línea de base de la Media Móvil de Convergencia/Divergencia se utiliza como oscilador y la línea de señal se utiliza como el alisado.
Media Móvil del Oscilador, OsMA
OSMA = MACD-SIGNAL
Descripción de indicador técnico
Descripción completa de OsMA está disponible en Análisis Técnico: Media Móvil del Oscilador
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7785
