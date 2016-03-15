El indicador Media Móvil del Oscilador es la diferencia entre el oscilador y el oscilador suavizado. En este caso, la línea de base de la Media Móvil de Convergencia/Divergencia se utiliza como oscilador y la línea de señal se utiliza como el alisado.





Media Móvil del Oscilador, OsMA

OSMA = MACD-SIGNAL

Descripción de indicador técnico

Descripción completa de OsMA está disponible en Análisis Técnico: Media Móvil del Oscilador