Indicadores

Moving Average of Oscillator, OsMA - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
2077
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
OsMA.mq4 (3.51 KB)
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB)
El indicador Media Móvil del Oscilador es la diferencia entre el oscilador y el oscilador suavizado. En este caso, la línea de base de la Media Móvil de Convergencia/Divergencia se utiliza como oscilador y la línea de señal se utiliza como el alisado.


Media Móvil del Oscilador, OsMA

OSMA = MACD-SIGNAL

Descripción de indicador técnico

Descripción completa de OsMA está disponible en Análisis Técnico: Media Móvil del Oscilador

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7785

