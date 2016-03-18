Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
At_Itp(t)Env - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 770
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Nikolay Kositsin
At_Itp(t)Env Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7780
Tick Collector TickSave
Dieser Expert Advisor sammelt Tickdaten zu angegebenen Symbolen und speichert diese in CSV-DateienMoving Average Convergence Divergence, MACD
Moving Average Konvergenz/Divergenz ist der nächste dynamische Trendfolgeindikator
Moving Average of Oscillator, OsMA
Der gleitende Durchschnitt vom Oszillator ist die Differenz zwischen dem Oszillator und dem geglätteten Oszillator.Absolute Strength_v1
Absolute Strength_v1 Indikator.