MBKAsctrend3 - indicatore per MetaTrader 5

Matt Kennel | Italian
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
Autore reale:

Matt Kennel

Un tipico indicatore di segnali semaforici, che mostra con frecce colorate i momenti in cui è necessario effettuare operazioni.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 24.10.2007.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/775

