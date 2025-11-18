Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
MBKAsctrend3 - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
Matt Kennel
Un tipico indicatore di segnali semaforici, che mostra con frecce colorate i momenti in cui è necessario effettuare operazioni.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 24.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/775
