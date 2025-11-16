TrendTriggerMod

Indicatore della forza e della direzione del trend. Se i valori dell'istogramma si trovano all'interno dei livelli di breakout definiti dai valori dei parametri di ingresso dell'indicatore UpTriggerLevel e DnTriggerLevel, il colore dell'istogramma è grigio. Altrimenti, le barre dell'istogramma sono colorate a seconda del livello rotto.

L'indicatore utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh; una descrizione dettagliata del suo funzionamento è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".