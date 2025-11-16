CodeBaseSezioni
TrendTriggerMod - indicatore per MetaTrader 5

Indicatore della forza e della direzione del trend. Se i valori dell'istogramma si trovano all'interno dei livelli di breakout definiti dai valori dei parametri di ingresso dell'indicatore UpTriggerLevel e DnTriggerLevel, il colore dell'istogramma è grigio. Altrimenti, le barre dell'istogramma sono colorate a seconda del livello rotto.

L'indicatore utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh; una descrizione dettagliata del suo funzionamento è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

i-Frattali-sig i-Frattali-sig

Indicatore dei segnali di entrata frattali.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Questo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'intervallo delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading, ad esempio per determinare quali valori storici utilizzare per il Take Profit o lo Stop Loss.

Fx10 Fx10

Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.

Consolidation Consolidation

Questo indicatore calcola il conteggio dei movimenti in una direzione nel periodo selezionato.