이동 평균에서 기술 지표 ATR(평균 실제 범위)의 편차를 기반으로 하는 채널입니다.

막대 변경이 발생하는 시점을 결정하는 CIsNewBar 클래스입니다.

코드 블록을 '바당 한 번만' 실행하려면 새 바가 도착했는지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.

이 스크립트는 트레이더가 특정 기간의 캔들 분포와 범위를 이해하는 데 도움이 되며, 이익실현 또는 손절매에 사용할 과거 값을 결정하는 등 트레이딩 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.