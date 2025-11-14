코드베이스섹션
3X_파라볼릭 회귀 - MetaTrader 5용 지표

게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
9
평가:
(20)
게시됨:
실제 작성자:

선임 리눅스 해커

이 인디케이터는 기간이 다른 두 개의 직선 표준 편차 채널과 가격 차트의 미래 값을 보간하는 곡선 포물선 회귀 채널을 구축합니다.

인디케이터 3X_파라볼릭 회귀

