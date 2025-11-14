거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
3X_파라볼릭 회귀 - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
실제 작성자:
선임 리눅스 해커
이 인디케이터는 기간이 다른 두 개의 직선 표준 편차 채널과 가격 차트의 미래 값을 보간하는 곡선 포물선 회귀 채널을 구축합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/767
