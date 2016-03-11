CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

V-T&B - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
878
Ranking:
(5)
Publicado:
V-T_Bv6.mq4 (7.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Don Lawson (don_forex)

Indicador V-T&B.

VTB

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7536

Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number

Script to set StopLoss and TakeProft in Pips, uses your EA Number, separate SL and TP.

Example of Heiken Ashi + SMA Automated Example of Heiken Ashi + SMA Automated

Showing how to trade FX market trend using the (SMA: Simple Moving Average) with the Japanese indicator Heiken Ashi.

PriceVSwma PriceVSwma

Indicador Price VSwma.

1_FISH 1_FISH

Indicador 1 FISH